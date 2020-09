“Amazonas em Mapas” revela avanços no desenvolvimento do estado

O Amazonas é o 15º estado mais populoso do País, com 4.207.714 habitantes, um crescimento de 3,11% em relação a 2018, de acordo com dados atualizados, em agosto deste ano, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mais conectados, os amazonenses vivem avanços em setores essenciais como saúde, infraestrutura e geração de emprego e renda, conforme revela o “Amazonas em Mapas”, estudo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

Em sua quarta edição, o “Amazonas em Mapas” apresenta um detalhado estudo contendo 133 mapas, incluindo dados geoambientais, demografia, índice de desenvolvimento humano, infraestrutura, emprego e renda, economia e agricultura, entre outros setores. O levantamento estatístico completo, com base no ano de 2018, está disponível em www.sedecti.am.gov.br, no item Mapas e Indicadores. O link pode ser acessado diretamente em http://cloud.prodam.am.gov.br/index.php/s/1tH9MhK1Z025a0W/download .

No quesito de geração de emprego e renda, a capital Manaus, como é de se esperar, por concentrar o maior volume de atividade econômica, dentre os 62 municípios do estado, liderou esse indicador, com renda de R$ 790,27 em 2010 e um crescimento geométrico de 3,09% na comparação com 2000, cujo valor era de R$ 531,53.

Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o rendimento domiciliar per capita das pessoas residentes, em Manaus, foi de R$ 1.068,00 em 2018. O emprego formal alcançou 596.692 postos de trabalho no ano de 2018, de acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Isso representou um crescimento de 2,12% na comparação com 2017.