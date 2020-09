Amazonas registra quatro óbitos por Covid-19 em 24h e mantém estabilidade

O Estado do Amazonas registrou 04 óbitos pelo novo coronavírus em 24 horas, três ocorridos na capital e um no interior. Os números constam no Boletim Diário de Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), divulgado ontem, dia 04 de setembro, e indicam que a estabilidade na ocorrência de mortes pela doença se mantém.

O aumento de 118% na média móvel de óbitos apresentado pelo Consórcio de Empresas de Jornalismo não reflete a realidade atual da pandemia no Estado. A alta é por conta da reclassificação de mortes ocorridas entre abril, maio e junho por Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e que estão sendo lançadas retroativamente no Boletim da FVS.

A Prefeitura de Manaus informou que está revisando 654 casos de óbitos por Srag de causa não especificada ocorridas nesse período, dos quais 202 foram reclassificados para Covid-19. Esta semana a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa-Manaus) informou que concluiu a investigação de mais 229 casos, sendo que 146 foram reclassificados para Covid-19. Outras 300 mortes ainda estão sob análise, conforme divulgou a Semsa.

Desde o dia 16 de julho quando foram registrados 15 óbitos os números diários têm ficado abaixo da casa dos dois dígitos.

Número de casos – foram confirmados mais 667 casos da doença no Amazonas. Destes, 55 são casos novos confirmados por exame de biologia molecular RT-PCR, que identifica o vírus no organismo e detecta casos novos agudos entre o terceiro e o sexto dia de sintomas, período de transmissão da doença. Os outros 612 foram confirmados por testes rápidos que detectam os anticorpos, com data de oito a 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19.

Desde o inicio da Pandemia, são 123.187 casos confirmados no Estado até esta sexta-feira . Destes, 43.672 são de Manaus (35,45%) e 79.515 do interior (64,55%). Já são 104.526 o número de pessoas recuperadas.