Bolsonaro desfila com carro lotado de crianças sem máscaras no 7 de setembro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou da cerimônia em comemoração aos 198 anos da Independência do Brasil. Ao sair do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, para participar da apresentação, o presidente desfilou no Rolls Royce com oito crianças.

Algumas crianças, além do presidente, estavam sem máscara. No caminho, Bolsonaro e as crianças acenaram para o público, que se aglomerou para acompanhar a cerimônia de hasteamento da bandeira e acompanhar a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. O presidente foi recebido aos gritos de “mito” pelos apoiadores.

Ao chegar no local da cerimônia, o presidente encontrou a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que usava máscara. Os dois já tiveram a Covid-19 e se recuperaram.

Também estavam na cerimônia o vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB-RJ), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).