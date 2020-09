Independência do Brasil será comemorada com carreata em Manaus

Manaus – O Movimento Direita Amazonas promove, nesta segunda-feira (7) às 15h30, a ‘Carreata da Independência’ para homenagear as forças armadas, forças auxiliares e entidades da sociedade civil, que tradicionalmente participam do desfile no Centro de Convenções (Sambódromo) com a presença de milhares de pessoas.

O Ministério da Defesa cancelou o tradicional desfile cívico que reúne militares, representantes de entidades e a população em geral. A medida faz parte do protocolo de segurança adotado para combater a disseminação do vírus, reduzindo o número de infectados e de mortos.

“Não poderíamos deixar passar em branco 198 anos deste marco histórico do nosso país. A independência de Portugal abriu caminho para que déssemos os primeiros passos rumo à constituição da república. Os militares ao longo desse processo evolutivo tiveram participação fundamental para garantir nossa autonomia, contribuindo efetivamente para a consolidação de nossa Democracia. A carreata reúne brasileiros que irão celebrar a soberania do Brasil”, explicou Aroldo Filho, presidente do Direita Amazonas.

A carreata, que tem como ponto de concentração o posto de combustível da Petrobras, localizado na Avenida das Torres, é aberta ao público. No local não será permitida a aglomeração. Os organizadores estimam a participação de mais de 200 veículos que sairão da Avenida das Torres, percorrerão as principais vias da cidade e finalizarão na Praça do Congresso, no centro. Ao longo de todo o trajeto, uma banda tocará o hino nacional assim como os hinos do Amazonas, da bandeira, dos pára-quedistas…

O pré-candidato a prefeito de Manaus, Romero Reis, que é major da reserva do Exército Brasileiro confirmou presença no ato.