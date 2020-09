Mulher que ficou presa em carro após acidente morre no João Lúcio

Manaus – Uma mulher, que não teve o nome divulgado, morreu depois de dar entrada no Hospital e Pronto-socorro João Lúcio, Zona Leste da capital. Ela havia sido retirada das ferragens de um carro, que colidiu contra um poste na Avenida Mário Ypiranga nesta segunda-feira (7). O condutor do veículo morreu ainda no local.

O caso aconteceu no início da manhã desta segunda, em um trecho da Avenida Mário Ypiranga, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. Um carro em que as vítimas estavam, modelo Ka Sedan, bateu de frente com um poste instalado próximo ao estacionamento de um restaurante.

Marcas de frenagem na pista indicam que o motorista tentou evitar a colisão, mas não conseguiu. Entretanto, uma perícia será realizada para identificar as reais causas do acidente.