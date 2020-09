Pacientes oncológicos são testados para Covid-19 antes de cirurgias eletivas, na FCecon

Manaus – Pacientes submetidos à cirurgia oncológica eletiva na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), passarão por teste para Covid-19 antes do procedimento. A nova medida começa a vigorar a partir desta terça-feira (08/09) e visa a prevenção e segurança das pessoas em tratamento.

O novo protocolo foi elaborado pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) da Fundação Cecon, sendo revisado pela equipe multiprofissional da instituição. A medida é uma ação de prevenção para possíveis complicações durante o tratamento cirúrgico. Busca, ainda, conter qualquer possibilidade de contágio dentro do ambiente hospitalar, visto que estudos já mostraram que pacientes assintomáticos também transmitem o novo coronavírus.

“Estamos adotando medidas de segurança para os nossos pacientes e profissionais de saúde. Pedimos a compreensão dos pacientes para que sigam todas as orientações das equipes responsáveis, uma vez que um paciente oncológico positivo para a Covid-19 tem risco de complicações pulmonares no pós-cirúrgico. É uma ação importante para assegurar a segurança dentro do hospital”, afirma o diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão.