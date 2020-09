Delphina Aziz define cronograma para retomar atendimentos não Covid-19

MANAUS – O secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo, reuniu-se, nesta segunda-feira (07/09), com técnicos da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). O objetivo foi definir cronograma e ajustes no processo de reabertura total do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz para atendimentos não Covid-19.

Diante da pandemia do novo coronavírus, o hospital, localizado na zona norte de Manaus, tornou-se exclusivo para atendimento de pacientes com a Covid-19. Com a redução das internações e a necessidade de aumentar a oferta de procedimentos para atender as demandas da rede, a partir deste mês, a unidade vai atuar como um hospital geral de grande porte, com toda a sua capacidade instalada.

Marcellus Campêlo destaca que, com a reabertura para outros atendimentos, a carta de serviços do hospital está sendo reconfigurada para garantir a ampliação de serviços. Para isso, todas as áreas técnicas precisam participar do processo, em especial a área de Vigilância em Saúde, considerando que a pandemia do novo coronavírus ainda é uma realidade.

“Depois de vencermos a etapa de contratualização de estabelecimento das metas com o Delphina, inclusive otimizando a questão financeira, o investimento que vai ser necessário realizar naquela unidade, nós reunimos toda a equipe de urgência e emergência, a regulação, e alinhamos as ações com a Vigilância em Saúde para estabelecermos os protocolos para liberação dos fluxos para ordenar essa nova retomada do hospital, que esperamos começar ainda esta semana”, afirma o secretário de Saúde.