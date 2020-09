Hospital Beneficente Português vai abrir mais 180 vagas de hemodiálise

MANAUS – O governador Wilson Lima assinou, nesta terça-feira (08), um convênio com o Hospital Beneficente Português do Amazonas para a abertura de 180 novas vagas de hemodiálise destinadas à rede pública. Com isso, o serviço de nefrologia coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) ganha reforço e passa a contar, a partir de agora, com 1.229 vagas desse serviço para atender pacientes renais crônicos.

A ampliação terá impacto direto na rede de urgência e emergência, pois as vagas disponíveis em prontos-socorros ficarão exclusivas para pacientes renais agudos (atendimentos de urgência), enquanto os pacientes crônicos que ainda faziam hemodiálise nessas unidades poderão ser atendidos no Beneficente Português.

“Desde 2019 até agora, nós já abrimos algo em torno de 300 novas vagas para hemodiálise. Nesse momento, nós estamos abrindo mais 180, com essa parceria que nós estamos fazendo com o Beneficente Português. Aqueles pacientes que iam tentar a sorte nos prontos-socorros aqui vão ter o seu horário marcado, e a garantia de que vão fazer a hemodiálise”, destacou o governador.

A medida integra o programa de reestruturação da área de saúde no estado, o “Saúde Amazonas”, lançado na semana passada pelo governador. Um dos objetivos é a diminuição das filas na rede estadual. De acordo com Wilson Lima, a abertura de mais vagas de hemodiálise também representa um alento para os pacientes renais crônicos.

“Essa é uma pauta que desde o início do governo a gente vem acompanhando com os nossos deputados lá na Assembleia Legislativa, e também conversando com esses pacientes. Com esse programa que a gente lança agora pós-pandemia, o ‘Saúde Amazonas’, essa é uma das ações que nós estamos efetivamente entregando hoje”, frisou.