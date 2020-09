Avançam obras de recuperação nas Estradas de Itapiranga e Silves

Amazonas – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), avança com as obras nas Estradas de Itapiranga e Silves. Os taludes nas vias foram atingidos por processos erosivos graves, gerando riscos de interrupção do tráfego e prejudicando, inclusive, o escoamento do gás explorado nesta região.

Com investimento de R$ 3.764.293,99, a obra está sendo executada em três trechos: no Km 07 da AM-330 e nos Km 71 e 81 da AM-363. Os trabalhos apresentam o percentual de 55% de conclusão.

A Seinfra está concluindo os serviços no Km 7 da AM-330, conhecida como Estrada de Silves, onde foram realizados serviços de drenagem superficial, englobando canaletas de captação e dissipação de energia, Descidas de Aterro Rápidas (DARs) e reconformação das saias do aterro, que foram atingidas pelos processos erosivos.

Nesta fase final, estão sendo executados serviços de hidrossemeadura, garantindo a estabilidade do material pela ancoragem das raízes do revestimento vegetal e a proteção contra o choque mecânico, ocasionado pelo choque das gotas d’água contra o solo em momento de precipitações pluviométricas.

Já no Km 81 da AM-363, Estrada de Itapiranga, a obra entra na etapa final de conclusão. Foram realizados serviços de drenagem superficial, englobando canaletas de captação e dissipação de energia, Descidas de Aterro em degraus (DADs), a reconformação das saias do aterro atingidas pelos processos erosivos.

Ainda na Estrada de Itapiranga, o trecho do Km 71 está recebendo serviços de reconformação dos taludes, nos dois lados da pista. A execução ocorre em virtude das características do material, da inclinação e da ação da água, que causavam desmoronamentos/deslizamentos de material para a plataforma da pista, ocasionando muitas vezes a interrupção do tráfego.

O revestimento asfáltico está sendo recuperado em todos os trechos da rodovia.