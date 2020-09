Defensoria Pública do Estado abre agendamento para 2º Mutirão Virtual de Atendimentos

Manaus – A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realizará de 14 a 18 de setembro a segunda edição do Mutirão Virtual de Atendimentos. A ação é destinada a atendimentos agendados para a área de Família, com os serviços de pensão alimentícia, guarda de crianças e adolescentes, união estável, divórcio litigioso, investigação de paternidade e tutela. Os agendamentos podem ser feitos no link http://bit.ly/MutiraoDPEAM. As vagas são limitadas.

De acordo com o subdefensor geral do Estado, Thiago Rosas, os atendimentos são apenas para as primeiras 1.000 pessoas que realizarem o agendamento no site da instituição. O mutirão busca desafogar demandas reprimidas por conta da suspensão das atividades presenciais imposta pela pandemia de Covid-19.

Para atendimento no mutirão virtual, quem precisa do serviço da Defensoria faz agendamento sem precisar ligar ou enfrentar fila. “Elas entram no site, cadastram os dados e escolhem o dia e horário que querem ser atendidas”, destaca Thiago Rosas.

Após agendar o atendimento no site, a pessoa irá receber um e-mail com a lista de documentos necessários para que possa ser atendida no dia e hora marcados. Em seguida, ela deve instalar no celular o aplicativo de mensagens Telegram e enviar os documentos necessários para atendimento, conforme orientação explicitada no e-mail. No dia escolhido para atendimento, a pessoa deve acessar o Telegram no horário marcado e enviar um “oi” para o chat com a Defensoria. Apenas as pessoas que enviarem os documentos com antecedência serão atendidas durante o mutirão.

Para realizar os atendimentos, os servidores da Defensoria trabalham presencialmente com respeito aos cuidados de distanciamento e higiene, a fim de seguir os protocolos recomendados por instituições de saúde para prevenção à Covid-19.