Ricardo Nicolau anuncia médico George Lins como vice para disputar a prefeitura de Manaus

MANAUS – O presidente municipal do Partido Social Democrático (PSD), deputado estadual Ricardo Nicolau, anunciou o médico George Lins, do Progressistas (PP), como pré-candidato a vice-prefeito de Manaus em sua chapa que disputará as eleições municipais deste ano. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, 9, em um hotel localizado na zona centro-sul da cidade.

“O PSD vem aqui compor junto com o PP a nossa chapa majoritária. É uma grande alegria selar esse compromisso, acima de tudo, com a cidade de Manaus. Estar junto com o PP, PSB, PDT e Solidariedade nessa caminhada é a certeza de trabalhar por uma cidade diferente. Uma coligação transparente, com garra e determinação, em busca de uma vitória para Manaus”, declarou Ricardo Nicolau, pré-candidato a prefeito.

Presidente municipal do PP, George Lins afirmou que a união com Ricardo Nicolau vai fortalecer a administração da cidade, sobretudo na área da saúde, e que a chapa PSD e PP representa a reviravolta política que Manaus necessita. “Eu garanto que cumprirei essa missão com todo empenho e dedicação. Chego para somar, para suar a camisa e buscarei a cada compromisso fazer a diferença, junto com o Ricardo Nicolau, que é a melhor opção para Manaus”, disse.

O presidente estadual do PP, deputado federal Átila Lins, destacou a renovação trazida com a pré-candidatura. “Quero dizer a vocês que nós teremos um trabalho conjunto. Vamos marcar presença. O Ricardo, o George e o deputado Belão, nós vamos nos dedicar a Manaus e a consolidar nessa trajetória política de tantos anos. Essa é a certeza de uma chapa nova que vai renovar que vai mudar e que vai transformar. Vamos à luta e vamos à vitória”, assegurou.

“Celebramos o casamento do PSD e do Progressistas para uma nova administração para Manaus, para trabalhar pelo povo. Quero dar boas vindas a essa conjugação de partidos, que tem projeção, respeito e credibilidade para o eleitorado amazonense. Uma grande legenda PDT, PSB, Solidariedade, PSD e PP. Aqui são duas candidaturas jovens, Ricardo e George farão a diferença na prefeitura de Manaus”, destacou o deputado estadual Belarmino Lins, secretário-geral do PP no Amazonas.

Currículo – George Augusto Monteiro Lins de Albuquerque é manauara, médico urologista e professor universitário. Aos 37 anos de idade, acumula mais de uma década de atuação na rede pública de saúde, tanto em Manaus como no interior. Faz parte do quadro efetivo da Fundação Centro de Oncologia do Estado (FCecon), onde já chefiou o Serviço de Urologia.

Em 2019, George Lins assumiu a vanguarda da cirurgia robótica no Amazonas ao se tornar o primeiro cirurgião urologista do estado a obter a Certificação em Cirurgia Robótica da empresa norte-americana Intuitive Surgical.

Possui o título de Uro-Oncologista pelo Instituto do Câncer de São Paulo (Icesp), onde realizou treinamentos em cirurgia robótica e laparoscópica. É especialista em Cirurgia Geral e Urologia pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV/Ufam).

George Lins também é membro da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), da European Association of Urology (EAU) e da American Urological Association (AUA). Na Faculdade de Medicina do Centro Universitário Fametro, leciona a disciplina Habilidades Cirúrgicas.