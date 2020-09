Seap inaugura canil e entrega certificados de conclusão de cursos para internos da UPP

Manaus – A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) inaugurou, nesta terça-feira (08), o primeiro canil do Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), com capacidade para 10 cães, dando continuidade a uma série de intervenções estruturais realizadas para ampliar a segurança nas unidades prisionais do estado.

No mesmo evento também foram entregues os certificados de conclusão do Curso de Pedreiro, ministrado para 15 reeducandos do programa de ressocialização “Trabalhando a Liberdade”, durante a construção da estrutura do canil. Na formação, os reeducandos puderam aprender e pôr em prática técnicas de levantamento de parede, reboco, revestimento, hidráulico, elétrica e pintura.

Presente na cerimônia, o secretário executivo adjunto da Seap, coronel André Luiz Barros Gioia, comentou a importância do canil para o processo de melhoria do sistema prisional do estado. “A inauguração de mais um canil nas unidades prisionais, feito em sua totalidade com mão de obra carcerária, pavimenta ainda mais o caminho para a evolução do sistema nos próximos anos”, disse.

O diretor da unidade, Rodrigo Geoffrey, destacou a importância do processo de modernização do sistema prisional com a utilização da mão de obra dos próprios internos.

“É de suma importância oferecer cursos profissionalizantes aos reeducandos, pois isso permite que a ressocialização aconteça. A capacitação é uma forma de resgatar a dignidade, possibilitando condições para que consigam ter oportunidades extramuro. Agradecemos a esta secretaria pelo apoio e incentivo dado para a promoção da educação e trabalho. Também nessa data inauguramos o canil”, afirmou.

Segundo Gioia, os investimentos em estrutura nas unidades colocam o Amazonas em uma posição de destaque no cenário nacional e demonstram a preocupação da gestão em dar mais eficiência e transparência na solução de problemas históricos.

“Hoje nosso trabalho é reconhecido em nível nacional como sinônimo de gestão eficiente. Podemos sentir essa mudança até no dia a dia, com o aumento da autoestima de nossos servidores”, reforçou Gioia.