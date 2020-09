Bombeiros militares atenderam a quatro incêndios na noite e madrugada

Manaus – O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atendeu a quatro ocorrências de incêndio na noite e madrugada da última quarta-feira (09/09). Dentre os acionamentos realizados por meio do disque-emergência 193, foram contabilizados três incêndios em residência e um em vegetação.

O primeiro atendimento foi em um incêndio em residência que ocorreu às 16h31, na rua São Domingos, bairro São Jorge, zona centro-oeste de Manaus. O fogo iniciou em uma residência com estrutura de madeira e chegou a atingir parte de uma casa vizinha, causando danos em parte da mobília, além de um estabelecimento comercial, tipo mercadinho, onde o fogo atingiu uma das paredes do imóvel, caindo apenas parte do reboco e sendo preservada a estrutura e estoque.

No incêndio, foram empregadas oito viaturas, sendo cinco Auto Bombas Tanque (ABT), duas Auto Tanque Apoio (ATA) e dois Apoios Rápidos (AR). Para extinção das chamas e rescaldo, os bombeiros militares utilizaram 54 mil litros de água.

Outro incêndio em residência foi registrado às 18h19, na rua H, bairro Armando Mendes, zona leste da Capital. De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), o incêndio iniciou em uma lixeira com área de 400 m², e as chamas passaram para uma residência vizinha com estrutura de madeira e alvenaria. Durante a ação, foram necessárias seis viaturas, sendo um AR, quatro ABT e uma ATA. Ao menos 35 mil litros de água foram usados na ação.

Na madrugada desta quinta-feira (10/09), a equipe da ABT-29, do Batalhão de Bombeiros Especial (BBE), combateu um incêndio em lixo e vegetação em um terreno localizado na avenida Efigênio Salles, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul de Manaus. O fogo atingiu uma área de 150 m², e foram necessários 2 mil litros de água para extinção das chamas.

O último registro do turno ocorreu às 1h55 desta quinta-feira. Tratou-se de um incêndio em uma residência de madeira com 25 m², na rua Indonésia, bairro Mauazinho, zona leste. Houve perda total do imóvel e mobília.