Defensoria constata falta de álcool em gel em escolas municipais de Manaus

Manaus – A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) fiscalizou, na manhã desta terça-feira (8), 24 escolas da rede municipal de ensino da capital, a fim de averiguar o cumprimento de medidas anunciadas pela Secretaria Municipal de Ensino (Semed) e que deveriam garantir a alunos, pais e responsáveis a assistência necessária ante a conjuntura imposta pela pandemia de Covid-19. A ação foi realizada nas seis Zonas da capital amazonense. Diversas falhas foram encontradas.

Em reunião virtual realizada com defensores públicos, no último dia 1º de setembro, a Semed havia anunciado que a partir do dia 8 de setembro unidades escolares do Município seriam reabertas para funcionar como “ponto de apoio” a alunos e professores que não têm acesso à internet ou não possuem aparelhos eletrônicos, no projeto que recebeu o nome de “Escola Aberta”. Contudo, diversas escolas visitadas pela Defensoria estavam fechadas. Nas escolas que estavam abertas, o projeto não foi implantado.

Além disso, ficou constatado não haver um planejamento padrão apresentado pela Semed para agendamento de alunos e recepção dos estudantes nas escolas. As unidades fiscalizadas pelos defensores públicos, por exemplo, estão criando a própria forma de amparo aos alunos, com esforço próprio dos educadores, sem diretriz do Município.

A maioria dos servidores encontrados nas escolas ainda não tinha informação sobre como ocorrerá e quantas crianças poderão ser atendidas pelo projeto. Conforme relatos de gestores e funcionários, cada unidade escolar está responsável por adotar um método para agendamento e organização dos alunos. Isso, na visão dos defensores públicos, dificulta o acesso de todas as crianças à educação e estimula a informalidade.