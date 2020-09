Governo ultrapassa 96% de avanço na obra do sistema viário de Anamã

Anamã – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), está na fase final de construção do sistema viário da sede do município de Anamã, distante 165 quilômetros em linha reta de Manaus.

Com investimento de R$ 5.875.844,57, a obra alcançou um percentual de conclusão na ordem de 96% e está agendada para ser entregue no fim de setembro deste ano.

O contrato prevê a construção de 5,62 quilômetros de ruas, com pavimentação em concreto armado, regularização de subleito e drenagem com a construção de meio-fio e sarjeta.

A construção de sistemas viários urbanos, bem como de ramais e vicinais no interior, faz parte do projeto de promoção do desenvolvimento social e econômico do interior, preconizado pelo governador Wilson Lima e que tem por objetivo melhorar a qualidade de vida das populações interioranas.

Anamã tem a economia baseada na agricultura e na pesca. O município está situado na calha do rio Solimões e possui atualmente 13.956 habitantes, segundo dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).