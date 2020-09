Secretário da Sejusc alinha ações de cidadania com o ministro Onyx Lorenzoni

Brasília – Cumprindo agenda em Brasília nesta semana, o secretário de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas, William Abreu, participou de reunião com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, acompanhado do secretário executivo da pasta, Davi Toledo, e do diretor financeiro da Fundação Estadual do Índio (FEI), Wesley Couto.

O objetivo do encontro foi firmar possíveis parcerias com o Governo Federal para potencializar ainda mais os trabalhos de cidadania desenvolvidos pelo Estado. Segundo o gestor da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), parcerias são importantes para o desenvolvimento, atenção e garantia de políticas públicas que trarão justiça social para a população do Amazonas.

“Essa agenda com o ministro Onyx Lorenzoni é fundamental para que levemos um serviço de melhor qualidade para o cidadão que o utiliza. O ministro tem feito um trabalho excelente na promoção da cidadania no nosso país, e essa atenção será um vetor de desenvolvimento para o Amazonas”, destacou o secretário William Abreu.

De acordo com o ministro, o amazonense pode esperar uma entrega de alto nível nessa parceria para fomentar as ações do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC). “Eu mando hoje um abraço muito carinhoso ao povo do Amazonas, o Governo Federal não faltará ao estado. A visita do secretário William Abreu reafirma a nossa parceria e esperança em dias melhores para essa gente tão querida”, disse o ministro.