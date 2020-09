Espaços culturais oferecem programação gratuita em Manaus

Manaus – Exposições e visitas guiadas com direito a acompanhar trechos de ensaios dos Corpos Artísticos são destaques da programação gratuita oferecida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, no mês de setembro.

No Centro Cultural Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro) estão quatro exposições. “Arquiteotonicas” reúne a vida e arte do artista plástico Otoni Mesquita em cidades imaginárias que compõem uma série de criações que datam dos anos 1970 e 1980.

Também está em cartaz uma homenagem ao arquiteto de obras icônicas no Amazonas, Severiano Mário Porto, com “Severiano 90 anos”. São 24 registros fotográficos e nove joias/conjuntos que contemplam os edifícios projetados por Severiano, como a sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), uma agência da Caixa Econômica Federal, o Fórum Henoch Reis, a Igreja de Cavaco, entre outras obras.

Participam da exposição os fotógrafos Selma Maia e Jorge Santos, e a designer e fotógrafa Iuçana Mouca, que idealizou o projeto, com curadoria da arquiteta Ana Lucia N. S. Abrahim.

Já as 40 obras da artista plástica Di Miranda estão na mostra “Cores em Movimento”, que tem curadoria de Jandr Reis e celebra os 15 anos de carreira artística de Débora Miranda de Andrade, amazonense, mas radicada no Reino Unido há 25 anos.

A exposição “Aquarelando Manaus” traz o projeto do artista plástico holandês Sebastiaan Klink, com 33 obras de sua autoria em técnica aquarela e curadoria de Ruth Jucá. Nessa série, Sebastiaan retrata a cidade de Manaus por meio das edificações históricas, praças, recantos, ruas, casas e ornamentos arquitetônicos que ressaltam sua beleza e contam sua história.

O espaço funciona de terça a sábado, das 9h às 15h, com agendamento pelo Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br). O roteiro de visitação turística inclui ainda o hall inferior e superior, gabinete de leitura, sala do desembargador, sala das becas, galeria dos ex-presidentes, gabinete do presidente, Museu do Crime, tribunal pleno e corredor do júri.

No Circuito do Largo de São Sebastião, o Teatro Amazonas tem visitação turística das 9h às 15h, de terça a sábado, assim como uma programação de espetáculos aberta ao público. Todas as atividades da casa funcionam no sistema de agendamento on-line, por conta da capacidade reduzida em prevenção à Covid-19.

Cada etapa da visita tem entre três e cinco minutos, com exceção do Salão de Espetáculos, com o tempo previsto de nove minutos, onde o público pode acompanhar trechos dos ensaios dos Corpos Artísticos do Estado, como Amazonas Filarmônica, Corpo de Dança do Amazonas e Amazonas Band. Entre os destaques do patrimônio histórico estão o Hall, Salão de Espetáculos, Saleta de Arquitetura e órgão eletrônico, maquete de lego do Teatro Amazonas, Salão Nobre e varanda frontal, sala de exposição e camarim de época.