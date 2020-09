Ministro do Meio Ambiente volta a afirmar que a Amazônia ‘não está queimando’

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, voltou a afirmar que a Amazônia não está “queimando”. Em uma publicação na sua conta oficial do Twitter, Salles disse lamentar o vídeo produzido por pecuaristas do Pará, e divulgado por ele, que nega as queimadas na região amazônica e mostra mico-leão-dourado – animal encontrado apenas na Mata Atlântica. “Lamento o vídeo contendo o mico-leão na Amazônia, embora realmente ela não esteja queimando como dizem”, escreveu Salles no fim da noite de quinta-feira.

Lamento o vídeo contendo o mico-leão na Amazônia, embora realmente ela não esteja queimando como dizem. Da próxima vez, vou antes consultar o mesmo compliance que atuou nas fotos e matérias fake do suposto panelaço! pic.twitter.com/l3EKCsMmBd — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) September 11, 2020

O vídeo citado por Salles foi divulgado na quarta-feira (9) pelo próprio ministro e pelo vice-presidente, general Hamilton Mourão, que comanda o Conselho Nacional da Amazônia Legal. O vídeo, de 1 minuto e 38 segundos e que conta com narração em inglês e legendas em português, foi produzido pela Associação de Criadores do Pará (AcriPará), que reúne pecuaristas do Estado.

Embora negue os incêndios na Amazônia, Salles solicitou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a liberação de R$ 134 milhões para continuar o combate às queimadas na região amazônica e no Pantanal. O pedido foi encaminhado por meio de ofício enviado na última quarta-feira (9) ao Ministério da Economia.