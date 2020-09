Prosamim inicia nova fase de intervenção no Igarapé do 40

Manaus – O Governo do Amazonas, por intermédio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), iniciou, nesta semana, uma nova fase da obra de intervenção na margem esquerda do igarapé do 40, no trecho entre as avenidas Silves e Maués, nos bairros do Japiim e Cachoeirinha, respectivamente.

A obra no igarapé do 40 é uma intervenção do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) e prevê a construção de uma via interligando as avenidas Silves e Maués, gerando uma nova alternativa para os motoristas que saem do Distrito Industrial à área central da cidade, através da Manaus Moderna.

Além de melhorias da mobilidade urbana, a obra irá contemplar a construção de espaços de convívio social e para práticas esportivas, recompor a flora local com plantio de mudas e paisagismo, construir academias ao ar livre, quadras multiuso e a revitalização do campo do Betaião.

“As obras do Prosamim nesse trecho do igarapé do 40 reiniciaram no mês de agosto e estavam paralisadas devido a cheia do rio, e hoje conforme o nível da água vai baixando e os reassentamentos avançam, vamos abrindo mais frentes de obras e avançando nas requalificações urbanísticas no local”, afirmou o subcoordenador de engenharia da UGPE, o engenheiro civil, João Benaion.

A frente cinco da intervenção, fica localizada na margem esquerda do igarapé do 40, onde as maquinas iniciaram a troca de solo do local, retirando o material impróprio, composto por lama, areia e lixo acumulado no leito do igarapé, e colocando um novo solo, apto a receber os serviços de terraplanagem e toda estrutura.