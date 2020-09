Campanha de Ricardo Nicolau terá comitê exclusivo para mulheres candidatas

O presidente municipal do PSD e pré-candidato a prefeito de Manaus, deputado estadual Ricardo Nicolau, anunciou neste sábado, 12, a instalação do Comitê da Mulher na estrutura de sua campanha eleitoral. O espaço terá a função de dar suporte às mulheres candidatas pela coligação, além de promover debates de políticas públicas relacionadas ao público feminino.

O anúncio foi feito durante a Convenção Municipal do Solidariedade, presidido pelo deputado federal Bosco Saraiva, realizada num hotel da zona sul da cidade. O partido integra o arco de alianças da pré-candidatura, que já conta com o PSB, PDT e Progressistas, do pré-candidato a vice-prefeito da chapa, o médico e professor universitário Dr. George Lins.

“O Comitê da Mulher tem um simbolismo muito importante na nossa campanha, porque vai representar a responsabilidade que temos com as mulheres de Manaus, o nosso compromisso com as políticas públicas voltadas a elas. Será uma casa que vai receber essas guerreiras que se dispuseram a ser candidatas e a construir conosco uma cidade diferente”, explicou Ricardo Nicolau.

De acordo com o pré-candidato a prefeito, o Comitê da Mulher também buscará incentivar a participação feminina na política partidária. “Assim como no comércio, nos serviços e nas empresas, o papel da mulher na política é fundamental. As mulheres candidatas terão vez e voz na nossa coligação e vão participar ativamente do processo eleitoral”, assegurou.

Solidariedade – Na manhã deste sábado, o Solidariedade promoveu sua convenção para oficializar a candidatura de 53 nomes para disputar vagas na Câmara Municipal. “A vitória que nós buscamos não será a vitória do Solidariedade, do Ricardo ou do George. Será a vitória de Manaus para nós voltarmos a acreditar num futuro muito melhor”, destacou Ricardo Nicolau.

Comandando o evento, o presidente estadual do Solidariedade, Bosco Saraiva, pediu empenho dos candidatos a vereador da sigla para o processo eleitoral que iniciará a partir do próximo dia 27. “Deus está escrevendo com a caneta da vitória, da solidariedade e do bem, que estão representados por esses dois que estão aqui, Ricardo Nicolau e George Lins. Vamos lutar e vamos vencer”, conclamou.

O pré-candidato a vice-prefeito de Manaus, Dr. George Lins, falou dos desafios que serão enfrentados no ano que vem pela administração municipal. “Na condição de vice-prefeito, eu percebo que Ricardo Nicolau tem interesse e vontade de promover as mudanças e transformações positivas que todos desejamos. Dá pra voltar a acreditar, é possível fazer a mudança”, disse.