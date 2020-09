Governo do Amazonas avalia resposta à pandemia de Covid-19

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), vai coordenar, de segunda (14/09) a sexta-feira (18/09), o evento de Avaliação das Ações de Enfrentamento e Resposta à Pandemia de Covid-19 no estado.

A avaliação terá a participação de uma comitiva composta por pesquisadores e especialistas da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), além de técnicos do Ministério da Saúde que participaram das equipes de campo da FVS-AM no combate à pandemia. O evento vai ocorrer no Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), na zona centro-oeste de Manaus.

Participarão do evento representantes das secretarias do Governo do Estado e representantes de instituições que fizeram parte da rede de trabalho para o enfrentamento à Covid-19 no Amazonas, com destaque para, além da FVS-AM, a SES-AM, Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus), Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), coordenação regional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Amazonas (Anvisa), núcleo estadual do Ministério da Saúde, Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), dentre outros.

A programação inclui a avaliação da Opas sobre as ações de assistência à saúde, vigilância em saúde, diagnóstico laboratorial e transparência governamental. Além de observar o cenário do combate à doença em Manaus e em todo o estado, as equipes da Opas e da FVS-AM vão avaliar as experiências de enfrentamento nos municípios de Manaus, Presidente Figueiredo, Careiro Castanho e Itacoatiara.

Além disso, as equipes se deslocarão aos municípios de Manacapuru e Parintins para avaliar detalhadamente os planos de contingência e ações desenvolvidas para o enfrentamento à pandemia nesses municípios. A avaliação inclui visita aos hospitais que realizam tratamento dos pacientes Covid-19 nessas localidades.

De acordo com a diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, a partir da avaliação, o estado poderá identificar as lições aprendidas na pandemia. “Essa avaliação já ocorreu no Paraná, em Roraima e no Maranhão. O Amazonas vem a contribuir para o debate e a discussão do cenário epidemiológico da doença”, disse.

O diretor técnico da FVS-AM, Cristiano Fernandes, destacou a importância das discussões a partir das análises compartilhadas com a equipe de pesquisadores e de técnicos da Opas. “Estas discussões, sem dúvida, irão contribuir para a melhoria dos protocolos e das estratégias adotadas para o enfrentamento da pandemia no estado”, destaca.

Cristiano ressalta ainda “que, a partir das evidências geradas pelos dados produzidos pela FVS-AM, é possível construir novas estratégias e abordagens de forma técnica e imparcial, inclusive, diante da necessidade de criar fóruns de discussões que sejam pautados à luz da ciência”, finaliza o diretor.

A Opas colabora com o Amazonas, apoiando as ações implantadas pela FVS-AM no estado e fortalecendo a capacidade de vigilância em saúde e de fornecimento de resposta rápida a surtos e notificação de casos da doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Dados atualizados – No Amazonas, até o dia 12 de setembro, são mais de 126 mil pessoas confirmadas com Covid-19 e 3.883 óbitos pela doença.