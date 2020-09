Mulher tenta roubar TV de 50 polegadas do DB com sacola da Bemol

Manaus – Uma mulher não identificada foi flagrada na noite desta sexta-feira (11), tentando roubar uma TV de 50 polegadas de um supermercado de Manaus.

As imagens registradas por populares mostram que a mulher bastante exaltada tenta fugir, mas é impedida por seguranças no local.

No vídeo é possível ver também que a ladra tentou ‘esconder’ a TV no carrinho com uma sacola de outra loja de eletrônicos.

As imagens ‘viralizaram’ entre os amazonenses que se espantaram com a ‘ousadia’ da mulher.

Veja o vídeo: