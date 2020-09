Novo oficializa Romero Reis para disputar a prefeitura de Manaus

Neste sábado (12), no bairro Zumbi, zona Leste, o partido NOVO oficializou o nome do empresário e major da reserva do Exército brasileiro, Romero Reis, para disputar a prefeitura de Manaus nas eleições 2020. O candidato, que foi escolhido por unanimidade pelos filiados, traz como bagagem a vasta experiência de gestão na iniciativa privada e um amplo conhecimento sobre a problemática da capital.

Para ser candidato pelo partido, Romero teve de se submeter a um rigoroso processo seletivo que contemplou a aprovação em duas provas de conteúdos relacionados a princípios constitucionais do país e estatuto do NOVO. O partido, que devolveu R$ 36,5 milhões do Fundo Eleitoral para o Tesouro Nacional este ano, defende a não utilização de recursos públicos para financiamentos de campanhas e o combate permanente a corrupção entre os outros princípios.

Na convenção, Romero Reis destacou os motivos que o levaram a ingressar na política e disputar a eleição majoritária. Rechaçou os ataques que tem recebido e avisou aos adversários, de forma contundente, que não aceitará ofensas de quem representa interesses escusos. Salientou ainda, que a forma baixa de fazer política, deve ser combatida pela população, que na dúvida, deve buscar a verdade para impedir que pessoa mal intencionada ocupe o cargo de prefeito, prejudicando o povo de Manaus.

“Eu não tenho um projeto de poder. Eu tenho um projeto para Manaus, que passa pela busca por soluções que resolvam problemas que se arrastam há anos. Não dá para ter transporte coletivo com ônibus que roda a 10 km/h, com ônibus que quebra, com relacionamento que é inadequado do executivo com os donos das frotas. Não se pode admitir aqui no Zumbi, ou em Adrianópolis, o metro quadrado mais caro de Manaus, fezes escorrendo pela sarjeta com cheiro fétido. Isso é um dos fatores que contribui para a mortalidade infantil ser o dobro da média nacional. De cada mil nascidos, quatorze manauaras morrem. Diante dessa emergência de ações transformadoras, eu discuto ideias e projetos para a evolução de Manaus. Não perco tempo com picuinhas, que empobrecem nossa cidade”, disparou o candidato a prefeito.