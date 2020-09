‘Peixe no Prato’ é sucesso no bairro Armando Mendes

Manaus – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), realizou neste sábado (12/09) a 12ª edição do Programa “Peixe no Prato” na praça central do bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus. A iniciativa foi coordenada pela Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa/Sepror) e disponibilizou 3,5 toneladas de pescado a preços populares, além de 1,5 toneladas de hortifruti, que o consumidor pôde comprar direto do produtor.

O evento no Armando Mendes atendeu aproximadamente 2 mil pessoas, que puderam adquirir cinco unidades de jaraqui, pacu, sardinha e curimatã por R$ 2. Segundo o secretário executivo da Sepror, Leocy Cutrim, esta é uma forma de levar o pescado para pessoas de baixa renda e também movimentar o trabalho de pescadores e piscicultores do Amazonas.

“Estamos tendo a oportunidade de estar na zona leste, bairro Armando Mendes, trazendo um peixe de qualidade para a população direto do pescador, sem atravessador, porque estamos começando o período da safra. Com isso, é possível repassar esse pescado a um preço bem acessível e, por isso, está tendo uma boa receptividade”, disse Leocy.

O programa acontece a cada 15 dias, em diferentes locais da capital amazonense, onde feirantes e piscicultores podem vender seus produtos direto ao consumidor.

Em todas as edições do “Peixe no Prato”, têm sido disponibilizados álcool gel e máscaras para os consumidores, atendendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para prevenção da Covid-19.