Ronaldo Tiradentes relata ‘terrível experiência’ após contrair Covid-19 em festa surpresa

MANAUS – O jornalista Ronaldo Tiradentes divulgou um vídeo nas redes sociais na manhã deste domingo, 13, relatando a ‘terrível’ experiência após contrair a Covid-19. No vídeo, o radialista diz que contraiu o vírus durante uma festa surpresa organizada pelos amigos no dia 22 de agosto.

Tiradentes disse que na primeira semana apresentou sintomas leves, mas a partir da segunda semana, os sintomas foram piorando. “Eu superei a terrível experiência do covid. Fiz esse vídeo para te orientar e não passar pelos momentos difíceis que passei. O covid maltrata quem ele escolhe, fazendo sofrer o doente e a família” escreveu na legenda da publicação.

Emocionado, Ronaldo afirmou que ficou mais de vinte dias isolado no quarto sem poder ver os filhos. O jornalista ficou internado no hospital Samel, e antes disso, chegou a montar uma estrutura hospitalar em casa. Ele pretende voltar ao comando do programa ‘Manhã de Notícias’, atualmente apresentado pelo jornalista Marcos Pontes, até a próxima quarta-feira, 16.

Veja o vídeo: