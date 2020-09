Concluídas obras nos sistemas viários de Manacapuru e Novo Airão

Amazonas – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), concluiu no mês de agosto mais duas importantes obras de mobilidade urbana nos municípios do interior do estado. Os trabalhos finalizados foram os de reconstrução dos sistemas viários de Novo Airão e Manacapuru, municípios localizados respectivamente 115 e 68 quilômetros da capital.

Em Manacapuru, o Governo do Amazonas investiu R$ 27.957.446,82, destinados à reconstrução de 66,10 quilômetros de vias, contemplando 162 ruas e avenidas.

As obras no município incluíram serviços de pavimentação com operações de tapa-buracos, remendos profundos e recapeamento com regularização de base e sub-base, drenagem com meio-fio e sarjeta, além de sinalização das vias. A obra gerou cerca de 160 empregos diretos e indiretos, beneficiando duplamente a população local.

Em Novo Airão, o Governo do Amazonas investiu R$ 7.055.314,83 na reconstrução do sistema viário da sede do município. Foram realizados serviços de terraplenagem e recapeamento em 28,80 quilômetros de vias, totalizando 69 ruas e avenidas reconstruídas, além da implantação de meio-fio e sarjeta em 10,6 quilômetros de ruas.

O projeto de reconstrução do sistema viário dos municípios faz parte do plano de ação executado pelo Governo Wilson Lima, cujo objetivo é levar infraestrutura para todo o estado do Amazonas, promovendo o desenvolvimento econômico e social.