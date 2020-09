Em vídeo, Lula pede votos para José Ricardo em Manaus

MANAUS – A convenção do PT que lançou oficialmente o deputado federal José Ricardo e Markilze Siqueira (PSOL) trouxe um momento muito aplaudido por quem participou do evento: um vídeo do ex-presidente Lula dizendo que é hora de Manaus mudar.

“Vamos lembrar a cada eleitor que quem defende você é o PT. A partir de cada cidade deste País, vamos juntos reconstruir o nosso querido Brasil. Por isso, em Manaus, José Ricardo está preparado para fazer as mudanças que o nosso povo precisa. Vamos com o Partido dos Trabalhadores, vamos com José Ricardo”, afirma Lula.

CONFIRA O VÍDEO: