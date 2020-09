Festa no All Night resulta em mais de 30 pessoas contaminadas por Covid

Manaus – A última reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid em Manaus trouxe uma revelação inquietante. Uma festa no All Night Pub resultou na contaminação de 38 convidados e em mais 30 suspeitas de Covid entre os participantes. O bar da alta sociedade manauara não se manisfestou sobre a notícia publicada no jornal A Crítica, mas continua realizando e divulgando festas.

De acordo com a diretora da Fundação de Vigilância Sanitária, Rosemary Pinto, a Covid está pegando em Manaus em pessoas jovens, abaixo dos 50 anos, justamente o público que costuma frequentar baladas. “Há casos de pelo menos dez pessoas que foram contaminadas em um bar específico”.

Apesar dos apelos para evitar aglomerações, o que se vê são festas, banhos e praias lotadas em Manaus.

Segundo dados (FVS-AM) na última semana, houve aumento de 2% nos casos do novo coronavírus (Covid-19). Esse crescimento foi identificado, principalmente, entre pessoas das classes A e B. O estudo evidenciou ainda, em análise da incidência do coronavírus por bairro, em Manaus, entre as semanas epidemiológicas 32 e 37, um crescimento no número de casos em bairros como Ponta Negra e Adrianópolis, em sua maioria habitado por pessoas com maior poder aquisitivo.

Internações – A avaliação do cenário epidemiológico do Amazonas também mostra que há aumento de casos e internações em pacientes das classes mais abastadas. A variação da taxa de ocupação de leitos de UTI, nos últimos 14 dias, é de 11% na rede pública e de 19% na rede privada de saúde.

A diferença é ainda maior em relação à ocupação de leitos clínicos, onde a variação é de 14% nas unidades públicas de saúde; e de 67% na rede particular, nas últimas duas semanas.