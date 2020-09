Serviços pediátricos especializados serão oferecidos no Delphina Aziz

Manaus – No total, 15 especialidades pediátricas foram inseridas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) na carta de serviços do Hospital Delphina Aziz, na zona norte de Manaus. A unidade vai passar a fazer, a partir de outubro, mais de 4 mil atendimentos pediátricos mensais. A ação faz parte do Programa “Saúde Amazonas”, de reestruturação da saúde no Estado.

Como parte do fortalecimento da rede de tratamento e diagnóstico infantojuvenil, a SES-AM vai oferecer especialidades pediátricas com atendimentos regulados pela Central Unificada de Agendamento de Consultas e Exames (Cura).

Desde a inauguração, em junho de 2014, esta é a primeira vez que o Delphina disponibiliza, em sua capacidade plena, as consultas especializadas, cirurgias e exames para a população, inclusive para o público infantil.

“Desde que fomos trabalhando a reorganização da rede, identificamos no Delphina Aziz um potencial imenso para atender a população. Na questão pediátrica, identificamos no Delphina também uma possibilidade de aumentar os serviços de atendimento pediátrico com consultas, exames, procedimentos pequenos”, disse o secretário titular da SES-AM, Marcellus Campêlo.

Especialidades – No ambulatório clínico, serão oferecidas pela SES-AM mais de 2,5 mil vagas em especialidades como cardiologia pediátrica, endocrinologia pediátrica, gastroenterologia pediátrica, neurologia pediátrica, pneumologia, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia e assistente social.

Em relação aos exames e procedimentos, o atendimento vai ser composto por broncoscopia, diagnóstico por ressonância magnética com sedação/contraste, diagnóstico por tomografia com contraste/sedação, eletroencefalograma, fisioterapia, que ao todo somam mais de 2 mil vagas mensais, via Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

Como agendar? – De acordo com a secretária executiva adjunta de Políticas em Saúde, Nayara Oliveira Maksoud, para ter acesso o serviço, os pequenos pacientes podem marcar, com o encaminhamento médico, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), o Sisreg.