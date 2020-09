Wilson Lima entrega mais de 100 fuzis e outros equipamentos para as forças de segurança

Amazonas – O governador Wilson Lima entregou, nesta segunda-feira (14/09), na Arena da Amazônia, novos equipamentos para o sistema de segurança pública, incluindo armas, computadores e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para prevenção à Covid-19. Entre os materiais estão 111 fuzis, 15 mil munições e 500 computadores, além de álcool em gel, aventais descartáveis e máscaras cirúrgicas, totalizando mais de 270 mil itens.

Os novos investimentos reforçarão o trabalho policial em todo o estado, especialmente na região de fronteira. “A gente tem muito ainda a avançar na área de segurança, mas as ações que estamos tomando nos indicam que estamos seguindo no caminho certo no combate à criminalidade. São entregas que estão fazendo esse efeito efetivo, como é o caso da Rocam Motos, que está nas ruas, garantindo mais tranquilidade para o cidadão”, afirmou Wilson Lima.

Os equipamentos são oriundos de doações do Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, e de aquisições feitas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O governador avaliou como fundamental a parceria entre o Governo do Estado e o Governo Federal, resultado do alinhamento estratégico na busca de soluções na área de segurança pública na região amazônica.

“O estado do Amazonas, em específico, tem sido olhado e visto de uma forma diferente, vide os investimentos que estão sendo feitos aqui. O Centro de Inteligência foi implantado no ano passado e reúne profissionais da área de inteligência da região Norte do país, e tem nos ajudado muito nesse combate de região fronteiriça”, disse Wilson Lima.

Convocação – Na solenidade, o governador também anunciou a convocação de mais 50 aprovados no concurso da Polícia Militar, realizado em 2011. No mês de agosto, o Governo do Estado já havia chamado mais de 320 aprovados no mesmo certame.

Wilson Lima adiantou, ainda, que o governo lançará uma licitação internacional para a compra de 500 espingardas calibre 12 semiautomáticas e 3.800 pistolas paras as Polícias Civil e Militar.

“Tudo isso vai ser importante para que o policial que esteja na rua esteja preparado para combater a criminalidade, além de outras estruturas que nós estamos montando, sobretudo com o uso da tecnologia, para fazer com que os crimes tenham uma resolutividade maior e que a nossa polícia possa agir com mais rapidez”, acrescentou.