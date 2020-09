Ideb 2019: AM é um dos sete estados que alcançaram metas do Ensino Fundamental

O Amazonas é um dos sete estados brasileiros que conseguiram alcançar a meta projetada pelo Ministério da Educação (MEC) para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2019, nos Anos Finais do Ensino Fundamental. Os números foram divulgados nesta terça-feira (15/09), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

No ranking geral, que considera os resultados das redes privada, estadual e municipal para os anos finais do Ensino Fundamental, o Amazonas está ao lado de outros seis estados: Alagoas, Pernambuco, Piauí, Paraná, Goiás e Ceará. Nessa modalidade, os amazonenses alcançaram 4,6 pontos, enquanto a meta estipulada era de 4,5.

Os resultados mostram ainda que a rede pública estadual de ensino superou as metas nacionais colocadas pela avaliação, que acontece a cada dois anos. Nos Anos Iniciais, a rede estadual superou em 0,6 a meta de 5,2 definida pelo Ministério da Educação (MEC) para 2019, ao alcançar o resultado de 5,8 pontos. Com o resultado, a rede estadual também já superou a meta de 5,5 definida para o Ideb de 2021.

A manutenção do índice, que é idêntico ao da edição passada, rendeu ao Amazonas o 9º melhor resultado nacional entre as 27 unidades federativas do país. Já nos Anos Finais, a rede estadual também superou a meta em 0,2, mantendo a marca de 4,6 pontos e garantindo o 5º melhor resultado no ranking nacional.

“Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, apenas sete estados atingiram as metas projetadas pelo MEC e o Amazonas foi um deles. Nos Anos Iniciais, estamos quase 12% acima do previsto. Mesmo em um cenário adverso, de sucessivas greves e descontinuidade de gestão e políticas em educação, nós conseguimos alcançar esses resultados. Isso é fruto de um trabalho abnegado da equipe da Seduc e, mais do que isso, dos nossos professores e trabalhadores da educação, que têm dedicado seus dias a transformar com afinco o futuro do nosso estado”, afirmou o secretário de Estado de Educação e Desporto em exercício, Luis Fabian Barbosa.