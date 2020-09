Isolado, Alberto Neto anuncia Orsine como vice que tem 0,1% nas pesquisas

É oficial! Capitão Alberto Neto e Orsine Junior vice. 🤝🇧🇷 Este é o início da nossa caminhada e, ao seu lado, vamos construir uma campanha com propostas viáveis, limpa e aliançada com a população! Seguiremos ouvindo as pessoas, as famílias e comunidades de Manaus. Estamos juntos!

Publicado por Capitão Alberto Neto em Segunda-feira, 14 de setembro de 2020