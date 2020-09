Marcelo Ramos testa positivo para Covid-19

O deputado federal Marcelo Ramos (PL) postou em sua conta pessoa do Twitter, nesta terça-feira, 15/09, que testou positivo para Covid-19. Em contato com o Blog do Mário Adolfo, disse que está em isolamento e seguindo as recomendações médicas e em isolamento total.

“Acho que peguei em Brasília. Comecei a sentir os sintomas domingo. Como são 4 dias, deve ter sido na quarta e eu estava em Brasília. Eu estou isolado no quarto e a família nas outras dependências mas também isolados sem sair. Liberamos a secretaria porque é uma senhora”, disse.