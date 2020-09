Mulher denuncia falta de testes para covid-19 em UBS na zona norte

Manaus – Jâmille Michella, de 31 anos, denunciou a falta de teste para diagnóstico da Covid-19 na Unidades Básicas de Saúde (UBS) Balbina Mestrinho, localizada no bairro Cidade Nova II, zona norte de Manaus.

A mulher procurou a reportagem do Portal AM POST para relatar o descaso que vem sofrendo há quase dois dias na UBS onde foi em busca do teste para sua prima, que vem sofrendo com palpitações no coração, falta de ar, aperto no peito e tosse.

De acordo com Jâmille, o encaminhamento para realização do teste para covid-19 foi dado por uma médica da própria UBS Balbina Mestrinho. No entanto, ao buscar por isso ela foi informada por outros servidores que a unidade está com falta dos exames rápidos mesmo com a grande demanda de pessoas precisando.

A reportagem tentou contato com a UBS Balbina Mestrinho e com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.