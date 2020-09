Palco da convenção de Alberto Neto desaba durante  temporal

Manaus – O palco montado para a convenção partidária do Capitão Alberto Neto, candidato a prefeito de Manaus, desabou durante os fortes ventos do temporal que atingiu Manaus, nesta terça-feira (15/9). A ventania causou estragos em outros pontos de Manaus, incluindo a Universidade Nilton Lins e o antigo Metropolitan. Alberto Neto programou a convenção do grupo partidário para esta terça. O prazo termina amanhã (16/9).

O palco para a convenção da chapa do Partido Republicanos com os filiados do Partido da Mobilização Nacional (PMN/Amazonas) foi montado no espaço Via das Torres, na zona Norte de Manaus. O evento estava programado para começar 19h, em sistema de drive-in.