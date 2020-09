PDT homologa adesão à candidatura de Ricardo Nicolau a prefeito de Manaus

Manaus – O Partido Democrático Trabalhista (PDT) formalizou na manhã desta terça-feira, 15, sua participação na coligação majoritária encabeçada por Ricardo Nicolau (PSD) e Dr. George Lins (PP) para disputar a prefeitura de Manaus nas eleições deste ano. A convenção municipal, realizada na sede do partido, no Centro de Manaus, teve a presença dos dirigentes, militantes e dos 45 candidatos pedetistas ao cargo de vereador.

“Só tenho a agradecer pelo apoio do PDT, que me dá ainda mais força e energia para trabalhar. O PDT é um partido que tem história, tem bandeiras e defende o trabalhador. Aqui tem pessoas que fazem parte de um time, que acreditam no nosso projeto e querem uma Manaus diferente. O que nos une é fazer de Manaus uma cidade mais justa e é por Manaus que nós vamos trabalhar”, enfatizou Ricardo Nicolau, ao discursar no evento.

O presidente estadual do PDT, Hissa Abrahão, afirmou que a trajetória de Ricardo Nicolau foi fator determinante para o ingresso no arco de aliança. “Ricardo Nicolau é uma pessoa que conhece a saúde pública desde criança. Além dessa capacidade técnica e teórica, ele tem toda uma vivência no meio político. Nós estamos apostando num prefeito e vice que vão transformar não só a saúde, mas todas as áreas da nossa cidade”, disse.

Pré-candidato a vice-prefeito, Dr. George Lins destacou que, além da saúde pública, os desafios das demais áreas da cidade precisam ser vencidos com capacidade técnica e olhar humano. “Precisamos ajudar o povo. Eu entendi que só como médico eu não consigo ajudar a população como eu quero, por isso estou ao lado do Ricardo Nicolau, pra mudar todo esse cenário e fazer a mudança em Manaus. Estou otimista, me sinto feliz e honrado em fazer parte desse time”, destacou.

Participaram também da convenção o presidente municipal do PDT, Afrânio Barão, a vice-presidente estadual do PDT; a presidente da Ação da Mulher Trabalhista (AMT), Madalena Silva; o secretário de formação política, Guto Rodrigues; e o representante do movimento sindical pedetista, Carlos Fernandes.

Alianças – Além do PDT e PSD, o arco de alianças partidárias em torno de Ricardo Nicolau está composto até o momento pelo Progressistas, presidido em Manaus por Dr. George Lins; pelo Solidariedade, comandado no Amazonas pelo deputado federal Bosco Saraiva; e pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), do vereador Marcelo Serafim e do deputado estadual Serafim Corrêa.

A convenção que irá oficializar a chapa majoritária de Ricardo Nicolau e Dr. George Lins será realizada na próxima quarta-feira, 16. O evento iniciará às 19h, no Salão Alfa do Dulcila Festas, localizado na Ponta Negra, zona oeste da cidade. Todos os protocolos sanitários de segurança serão adotados, incluindo aferição de temperatura corporal, utilização de máscaras faciais e higienização com álcool em gel.