Programa ‘Amazonas Mais Verde’ é lançado para estimular o desenvolvimento sustentável no estado

Amazonas – O governador Wilson Lima lançou, nesta terça-feira (15/09), o programa “Amazonas Mais Verde”, que vai fortalecer o desenvolvimento econômico sustentável, além da regularização fundiária e ambiental, como estratégia para conter o avanço do desmatamento e das queimadas, em especial nos municípios do sul do estado e na Região Metropolitana de Manaus (RMM).

Com base no Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Amazonas (PPCDQ-AM), lançado no mês de junho pelo Governo do Estado, o programa terá duração de dois anos e envolverá o trabalho integrado entre diversas secretarias e órgãos estaduais. O investimento será na ordem de R$ 56 milhões, em recursos repatriados pela Operação Lava Jato.

“Nós temos três principais eixos: a regularização fundiária; comando e controle, que é o combate às queimadas; e a questão do estímulo à agricultura agroflorestal. Nós estamos trabalhando no combate às queimadas e ao desmatamento, mas também estamos apresentando uma alternativa para o nosso povo, para quem produz e para quem trabalha naquela região. Se você protege o cidadão, você protege a floresta”, afirmou o governador.

Entre as ações que serão implementadas estão: melhorias no sistema de monitoramento da cobertura vegetal do Amazonas; estruturação e treinamento das forças de segurança que atuam contra os crimes ambientais; regularização de 16 mil lotes de terra em 15 municípios; fomento à piscicultura, pesca manejada do pirarucu e à implantação de 200 hectares de Sistemas Agroflorestais.

Durante a solenidade, Wilson Lima também anunciou a criação de um Centro de Comando e Controle no município de Apuí, município do sul do estado, para reforçar a fiscalização ambiental na região.

“Nós já temos algumas ações que estão sendo desenvolvidas naquela região, há pelo menos 30 dias que o pessoal está trabalhando ali, e no sábado agora (19/09) estou indo a Santo Antônio do Matupi (Manicoré) para fazer o lançamento desse programa e explicar para o pessoal da região o que significa o ‘Amazonas Mais Verde’”, acrescentou o governador.