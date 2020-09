Sony fechará fábrica em Manaus e deixará de vender TVs, câmeras e aparelhos de som no Brasil

Em comunicado divulgado à imprensa nesta terça-feira (15), a Sony revelou que vai encerrar sua operação envolvendo TVs, aparelhos de som câmeras no Brasil. Os itens nessas categorias serão vendidos até meados de 2021. Um pouco antes, em março do ano que vem, a companhia também irá fechar a fábrica de Manaus (AM) responsável pela produção dos produtos, e que estava na ativa há 48 anos.

A informação começou a circular ainda na tarde de ontem (14), quando varejistas, parceiros, fornecedores e funcionários receberam o comunicado da fabricante japonesa, conforme informou o NeoFeede a newsletter Interfaces. “Informamos que o Grupo Sony decidiu fechar sua fábrica em Manaus ao final de Março de 2021 e interromper, em meados de 2021, as vendas de produtos de consumo pela Sony Brasil Ltda, tais como TV, áudio e câmeras, considerando o ambiente recente de mercado e a tendência esperada para os negócios. A decisão visa fortalecer a estrutura e a sustentabilidade de seus negócios, para responder às rápidas mudanças no ambiente externo”, diz o aviso.

Na carta assinada por Clóvis Letie, gerente de operações sênior da Sony no Brasil, a companhia destaca que a operação local continuará fornecendo serviços de suporte técnico e garantia dos produtos comercializados. “Os demais negócios do grupo Sony no Brasil (Games, Soluções Profissionais, Music e Pictures Entertainment) continuarão a manter sua forte atuação no mercado local”, afirma o executivo.