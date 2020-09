Arthur apoia Alfredo e ex-secretária Conceição para prefeitura

MANAUS – Em convenção realizada nesta quarta-feira, dia 16, o Partido Liberal (PL), escolheu seu presidente regional no Amazonas, Alfredo Nascimento, como candidato a prefeito de Manaus. A escolha contou com o apoio do PSDB, que indicou como vice na chapa a ex-deputada federal, Conceição Sampaio, o que confirma o apoio do atual prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto à candidatura. O anúncio aconteceu no hotel Blue Tree, no bairro de Adrianópolis, zona Centro-sul da cidade, e contou com a presença de correligionários e candidatos dos partidos que compõem a coligação.

Alfredo Nascimento já esteve a frente da prefeitura de Manaus por três vezes, uma como interventor e por duas vezes eleito consecutivamente (1997-2004), nesse período chegou a uma aprovação de 94,7%, o que lhe deu duas vezes o título de melhor prefeito do Brasil. Agora disputa, mais uma vez, o cargo de chefe do Executivo municipal, para de acordo com ele, administrar com vigor e trazer de volta seus programas e projetos que se tornaram referência nacional e ainda dar continuidade a gestão de Arthur Neto, seu principal apoiador.

“Todos me procuraram e não quis conversa porque eu quero fazer a política da continuidade, a política do bem, do fazer e do servir. O Arthur criou a base e vou seguir esse trabalho da prefeitura de Manaus com meu estilo, trazendo de volta tudo aquilo que me tornou o melhor prefeito do Brasil. Faremos uma campanha do bem e seremos vitoriosos”, disse Alfredo.

Além de exercer o cargo de prefeito, Alfredo também foi superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), foi secretário de administração tanto do Município quanto do Estado. Exerceu mandatos de deputado federal e senador, e foi Ministro de Estado por três vezes.