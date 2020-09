Em Manaus, operação contra golpe no Auxílio Emergencial recapturou 56 foragidos da Justiça

Manaus – Realizada em duas fases entre os meses de junho e julho, a Operação Afronte ao Auxílio, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), capturou 56 infratores com mandados de prisão em aberto e que haviam se cadastrado para receber o auxílio emergencial do governo federal. As investigações foram realizadas com base em dados da Controladoria Geral da União (CGU).

Foram cumpridos 59 mandados – alguns dos presos tinham mais de um mandado judicial. Sob a coordenação da SSP-AM, a Polícia Civil do Amazonas iniciou o trabalho investigativo. A Operação foi realizada em duas fases. Na primeira, foram cumpridos 32 mandados, e na segunda, 27. Os criminosos agora vão responder também por falsidade ideológica e estelionato, além do crime que já haviam cometido.

Participaram policiais da Secretaria de Segurança e da Polícia Civil, incluindo unidades especializadas como a Delegacia Especializada em Capturas e Polinter, Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc).

Mandados de prisão cumpridos

Homicídio = 17

Tentativa de homicídio = 1

Roubo = 13

Estupro = 2

Tráfico de drogas = 20

Estupro de vulnerável = 1

Pensão alimentícia = 2

Outros = 3