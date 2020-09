Governo do Estado presta assistência técnica a agricultores familiares

Amazonas – Autarquia do Governo do Estado responsável por atividades de assistência técnica, extensão agropecuária e florestal, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) assiste mais de 40 mil produtores, dos quais 97% são considerados agricultores familiares. Entre eles está o agricultor familiar Tancredo Vidal Júnior, dono de um sítio de oito hectares no Ramal do Areal, na rodovia AM-010 (Manaus-Itacoatiara), onde desenvolve um modelo exitoso de produção de ovos, culturas consorciadas e ainda atua na piscicultura.

Para o presidente do Idam, Valdenor Cardoso, o sítio de Vidal Júnior serve como modelo para outros agricultores no estado por conta da sua diversidade e garantia de renda durante todo o ano.

“A propriedade do Júnior possui oito hectares de área total, onde é feito o cultivo de mamão consorciado com pimenta-do-reino, pimenta-de-cheiro, fruticultura voltada ao cultivo de banana, pitaya, piscicultura, além da criação de galinhas de postura. Este é o segundo ano de produção, e são anos altamente produtivos, evidenciando que, quando se tem informação, tecnologia e a presença do Idam, prestando assistência técnica, podemos conseguir resultados satisfatórios”, detalhou.

Cardoso acrescenta que o trabalho do Idam, coordenado pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), tem atendido ao chamamento do governador do Amazonas, Wilson Lima, de fomentar o setor primário, em especial os agricultores familiares. No último dia 4, o governador esteve na propriedade de Vidal Júnior, durante entrega do ramal da comunidade do Areal, no Km 41 da AM-010, que foi recuperado durante a primeira etapa do programa “SOS Vicinais”. Júnior faz parte do grupo de 200 famílias de agricultores beneficiadas com a melhoria na acessibilidade e no escoamento dos produtos.