Hospital Platão Araújo retoma projeto que reduz superlotação hospitalar

Manaus – O Hospital Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo retomou, nesta quarta-feira (16/09), o Projeto do Ministério da Saúde (MS) “Lean nas Emergências”, realizado pelo Hospital Sírio Libanês. O principal objetivo é capacitar os profissionais de saúde para reduzir a superlotação e o tempo de espera nas unidades de urgência e emergência pelo Brasil.

O treinamento teve início em fevereiro deste ano nos três HPS adultos da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) – 28 de Agosto, João Lúcio e Platão Araújo. O projeto estava suspenso por conta da pandemia e com o retorno, na próxima semana, será a vez do HPS João Lúcio.

“A ideia é que a gente possa dar prosseguimento no projeto e ao final nós vamos ter as unidades totalmente reestruturadas, em termo de planejamento da assistência e que a gente possa não ter filas, não termos pacientes no corredor e estarmos prestando uma assistência muito mais de melhor qualidade para a nossa população”, afirmou o secretário executivo de Controladoria da Saúde, Silvio Romano.

De acordo com a diretora do HPS, Aída Tapajós, com o projeto a unidade de saúde vai melhorar a assistência à população e após 15 dias será avaliada a evolução. “É de uma magnitude muito importante, porque traz para nós ferramentas de gestão da iniciativa privada de forma que a gente vai poder fluir melhor aqui dentro. Nosso tempo de ocupação deve diminuir, rodar os leitos, finalizando com melhor assistência ao cidadão”, disse a diretora.