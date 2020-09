Mergulhadores encontram parte dos restos mortais de vítima de explosão no rio Juruá

Itamarati – Após dois dias de buscas no rio Juruá, no município de Itamarati (a 985 quilômetros de Manaus), os mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) encontraram, ontem (15/09), partes dos restos mortais que se acredita serem do comandante da embarcação, Manoel Pereira da Silva, de 52 anos.

De acordo com o subtenente BM Isaias Reis, comandante da equipe de mergulhadores, os ossos foram encontrados a pelo menos 200 metros do local da ocorrência.

“Com o impacto da explosão, o corpo da vítima não resistiu. Efetuamos buscas submersas e de superfície para encontrar. A profundidade do local onde foi achada parte do corpo (coluna vertebral e fêmur) media entre 10 a 12 metros. Além disso, a correnteza o rio possui velocidade de 3 nós, o que dificultou as buscas”, relatou o suboficial.

Incêndio da embarcação – O Comandante de Bombeiros do Interior (CBI), tenente-coronel BM Orleilso Muniz, informou ainda que o fogo já foi extinto na embarcação.

“As chamas já foram extintas na embarcação. Tanto os mergulhadores quanto os especialistas em operações de incêndio devem retornar para a capital nesta quarta-feira (16/09)”, informou a autoridade militar.