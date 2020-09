Partido Verde fecha aliança com a chapa de David Almeida e Marcos Rotta

Manaus – O Partido Verde (PV) é a sexta legenda a compor o arco de aliança da chapa do pré-candidato a prefeito David Almeida (Avante) na disputada pela Prefeitura de Manaus. O anúncio da adesão sigla foi feito nesta terça-feira (15), um dia antes do encerramento do prazo das convenções partidárias, em reunião presidida pelo candidato a vice-prefeito da chapa, Marcos Rotta (DEM), realizada no Comfort Hotel Manaus.

O PV traz para a chapa majoritária mais inserções e tempo de rádio e TV, além de mais 62 pré-candidatos a vereador. Com os demais pré-candidatos proporcionais dos partidos Avante, Democratas, Pros, PMB, PTC e PV, a aliança soma hoje 350 candidatos às 41 cadeiras do Poder Legislativo municipal da capital do Amazonas.

Por conta das medidas de isolamento social, necessária por conta da contaminação pela Covid-19, confirmada na última segunda-feira (14), David Almeida falou na reunião virtualmente, a partir de uma ligação de Marcos Rotta. Em casa, o pré-candidato saudou o presidente do PV, deputado Roberto Cidade, e todos os pré-candidatos a vereador do partido, e os chamou para o desafio de levar à população o projeto da chapa para Manaus.

“Como já disse, com uma chapa comigo e com Marcos Rotta, a cidade de Manaus terá dois prefeitos. E hoje, diante da confirmação da Covid-19, já podemos começar a mostrar a nossa capacidade de dividir responsabilidades. Estamos aqui, com o aval do presidente municipal do PV, deputado Roberto Cidade, que vai nos ajudar, e muito, na formatação do nosso plano de governo e na caminhada da vitória nessa eleição”, disse David Almeida