Sem crescer nas pesquisas, Josué desiste de candidatura e apoia David

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB), declarou nesta quarta-feira (16), durante live pelo Instagram, apoio à chapa do pré-candidato à Prefeitura de Manaus David Almeida (Avante).

Com a declaração de Josué, que é presidente estadual do PRTB, a legenda é a sétima a entrar no arco de aliança de apoio à candidatura de David Almeida e Marcos Rotta (Democratas), como vice. Um dia antes do PRTB, o Partido Verde (PV) também fechou apoio à chapa que hoje é formada pelo Avante, Democratas, PTC, PV, PMB, Pros e agora PRTB.

Desesperado por votos, Josué tentou por diversas vezes usar a imagem do Presidente Jair Bolsonaro para tentar conquistar o apoio de seus seguidores, mas foi profundamente rejeitado, inclusive pelo próprio presidente que sinalizou apoio ao Capitão Alberto Neto (Republicanos).

O fracasso de sua candidatura pode ser reflexo de sua má gestão a frente da Assembleia Legislativa do Amazonas, onde protagonizou diversos episódios de machismo, autoritarismo e desrespeito ao regimento interno da casa, além dos diversos escândalos de corrupção envolvendo contratos publicitários milionários.

Recentemente, o parlamentar anunciou que contraiu Covid-19 pela segunda vez e mesmo sem apresentar o resultado dos exames, vem faltando inúmeras sessões na Aleam, mesmo podendo participar de forma virtual.

David, que também está em casa se tratando da Covid-19, agradeceu Josué Neto pela decisão e do compromisso pela cidade de Manaus. “A nossa união vem para consolidar o desejo de mudança que o povo de Manaus anseia”, disse o pré-candidato a prefeito.

Com informações do Portal Politizei