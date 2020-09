SES-AM planeja modernizar o serviço de Tratamento Fora de Domicílio

Amazonas – A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) está desenvolvendo um sistema para modernizar o serviço de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), agilizar os processos e padronizar o fluxo de trabalho. O Sistema Integrado do Serviço (SisTFD) foi planejado pela Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (Cura), que é responsável pela oferta desse tipo de procedimento.

No período de 2015 a 2019, o TFD teve um aumento de 39,6% na demanda, o que equivale a 2,4 mil novas solicitações. Somente no ano passado foram mais de 3,8 mil agendamentos em unidades de referência em outros estados.

“O SisTFD proporcionará a integração e a coordenação de todas as atividades internas e externas envolvidas no Tratamento Fora de Domicílio. Também ressaltamos que o usuário poderá consultar o status do seu processo pelo sistema, dando mais transparência e agilidade”, afirmou a coordenadora da Cura, Keila do Valle.

De acordo com a coordenadora, as solicitações de TFD passarão a ser realizadas pelas próprias unidades de saúde que acompanham os pacientes, por meio do sistema, após o cadastro.

“A unidade solicitante encaminhará ao Programa de TFD, via sistema, o laudo médico, os exames comprobatórios do diagnóstico e os documentos pessoais do paciente e do acompanhante, quando houver indicação, cadastrados em seu perfil. Do mesmo modo, o paciente enviará à Gerência de TFD, por meio do seu perfil, requerimentos e demais documentações necessárias para adequada tramitação do processo e efetivação do tratamento”, explicou.