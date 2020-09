SES-AM prepara servidores com orientações sobre aposentadoria

Amazonas – A Coordenação Estadual da Pessoa Idosa da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) realizou, nesta terça-feira (15/09), a primeira palestra presencial do Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA). Na palestra, servidores de Recurso Humanos de unidades da SES-AM receberam informações relacionadas ao Regime Geral de Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

As palestras do PPA seguem até o dia 13/10, em formato presencial e pela Internet. Também foram desenvolvidos um manual explicativo e um vídeo contendo todo o passo a passo para a realização do processo, que foram distribuídos aos servidores por meio de aplicativo.

A coordenadora estadual da Pessoa Idosa, Deiziane Epifâneo, explica que muitos servidores chegam ao final de seu tempo de trabalho com muitas dúvidas sobre a aposentadoria. Pensando nisso, a SES-AM criou o programa para orientar esses trabalhadores. Esse é o primeiro módulo do projeto.

“A finalidade do programa é conduzir da melhor maneira esse servidor que vai dar início no trâmite da aposentadoria, para que ele evite situações e erros que possam postergar essa aposentadoria, para que chegue nesse momento da vida sabendo o que ele deve fazer”, afirma Deiziane.

Atualização cadastral – Na palestra desta terça-feira, o técnico de Assuntos Educacionais do INSS, Sílvio Romero, chamou atenção para o fato de que muitos servidores públicos que trabalharam antes em empresas privadas podem agregar o tempo de contribuição ao Regime Geral ao tempo de contribuição no serviço público.

“Esse período em que o trabalhador teve vínculo com o Regime Geral através de uma empresa privada, pode ser resgatado para o seu órgão de origem atual através de uma certidão de tempo de contribuição. Ele tem como requerer isso da previdência, a previdência vai emitir essa certidão, e ele vai agregar à ficha funcional dele aqui na instituição de origem”, explicou.

O técnico do INSS destacou ainda a importância do servidor manter sua ficha cadastral sempre atualizada, com informações corretas. Segundo Sílvio, é comum nessa fase de trâmite do processo de aposentadoria o governo precisar confirmar alguma informação importante e não conseguir localizar o servidor.

Uma das formas de atualizar essas informações previdenciárias pode ser no momento da declaração do Imposto de Renda, lembra Sílvio. O mesmo pode ser feito também por meio do aplicativo “Meu INSS”, que pode ser baixado nas lojas de aplicativos ou no site (https://www.inss.gov.br/).