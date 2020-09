Adolescente é agredida e mordida por companheiro ao defender Pitbull

Belo Horizonte – Uma adolescente de 16 anos foi agredida e mordida pelo companheiro ao defender o cachorro do casal que estava sendo atacado por esse homem. O animal teria subido no sofá da casa, localizada no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, o que teria motivado xingamentos e agressões contra o cão da raça Pitbull.

A adolescente levou mordidas nos dois braços, teve o nariz quebrado e um corte feito por faca no calcanhar, segundo consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar. As agressões só pararam quando uma vizinha interveio. O registro é de domingo, às 10h27. A garota foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, na capital mineira. O homem fugiu no momento da agressão e ainda não foi localizado.

A ocorrência foi encerrada como lesão corporal. Caberá agora às investigações, a cargo da Polícia Civil, o enquadramento do caso na Lei Maria da Penha. Segundo a corporação foi instaurado inquérito para averiguar o que ocorreu. A adolescente já foi ouvida. “Todas as medidas cabíveis já estão sendo realizadas para apurar as circunstâncias do fato. As investigações prosseguem a fim de localizar o suspeito”, diz a PC, em nota.