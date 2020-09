Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 128.851

Amazonas – O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), edição nº 168, divulgado nesta quarta-feira (16/09), confirma o registro de 701 novos casos confirmados de Covid-19, totalizando 128.851 casos da doença no estado.

Do total de novos casos confirmados da doença no Amazonas, 40 foram detectados por RT-PCR, que aponta casos novos que estão entre o 3º e 6º dias da doença, e 661 por testes rápidos, que identificam os anticorpos, com data de início dos sintomas entre, pelo menos, oito e 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19. Do total de casos detectados por RT-PCR, 11 são no interior do estado e 29 na capital.

Conforme o boletim, foram confirmados sete óbitos por Covid-19 ocorridos nas últimas 24 horas, e quatro por confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 3.920 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta terça-feira (15/09), foram registrados 36 sepultamentos, quatro óbitos em domicílio e duas cremações. O boletim acrescenta ainda que 15.620 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12% dos casos confirmados ativos.

Nesta edição, 12 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Alvarães, Anori, Barcelos, Carauari, Guajará, Eirunepé, Juruá, Japurá, Jutaí, Santa Isabel do Rio Negro, São Paulo de Olivença, Tonantins.

Municípios – Dos 128.851 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (16/09), 46.236 são de Manaus (35,88%) e 82.615 do interior do estado (64,12%).