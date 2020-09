Detran-AM lança a Semana Nacional de Trânsito 2020

Manaus – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) irá realizar a abertura oficial da Semana Nacional de Trânsito (SNT) nesta sexta-feira (18/09), em um evento on-line pelas redes sociais o órgão, a partir das 10h30.

Neste ano, por conta da pandemia de Covid-19, a SNT será diferente, a começar pela abertura. As demais atividades, que começarão na próxima segunda-feira (21/09), também irão seguir os protocolos do chamado “novo normal”, abrangendo medidas sanitárias, de higiene e distanciamento social.

Webnários – Entre os dias 21 e 25 de setembro, o Detran-AM realizará webnários com assuntos relacionados à temática da SNT, que neste ano é “Perceba o risco, proteja a vida”.

Além do diretor-presidente o órgão, Rodrigo de Sá Barbosa, foram convidados para participar das atividades o coordenador-geral de Educação do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Everaldo Valenga; a presidente da Associação Nacional dos Detrans (AND), Larissa Abdalla; a coordenadora geral do Pedala Manaus, Nádia Aguiar; e o médico ortopedista e traumatologista, Rafael Benoliel.

Um dos assuntos abordados no webnário serão os traumas e consequências dos acidentes de trânsito. Os webnários acontecerão todos os dias, sempre às 19h, na página oficial do Detran-AM no Facebook (https://www.facebook.com/DetranAmazonasOficial).